İstanbul'un oda gelirleri kaybı 1 milyar euro

Özel bir araştırma şirketinin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı 'Haziran 2017 Ülke Performans Raporu' açıklandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır Türkiye'deki otel doluluk oranlarını yorumladı. Bayındır, Türkiye'de konaklama sektöründe geçen yılın üzerinde doluluklar oluşmasına rağmen gelirlerin hala istenen düzeyde olmadığının altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; İstanbul'un 2017 yılı Haziran ayında en büyük gelir kaybını yaşayan Avrupa destinasyonu olduğunun üzerinde duran TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2015-2017 yıllarının ilk yarı rakamları göz önüne alındığında, sadece İstanbul'un oda gelirleri kaybının 1 milyar euroyu bulduğunu belirtti. Bayındır, "Güvenlik sorununda düzelme olmasına rağmen, doluluk artışının aksine gelirlerde pozitif etki yok. Asıl sorun bütçe-destinasyon imajının oluşturduğu stres. Güvenlik ve risk meselesi İstanbul'un pazar fiyatlamasında adeta koz haline geldi" dedi.

Rapora göre, Türkiye genelinde konaklama sektöründe doluluk oranları geçen yılın üzerine çıkmasına rağmen düşen fiyatlar nedeniyle konaklama sektöründe elde edilen gelirler hala Avrupa'nın en son sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Haziran 2017'de, en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.İstanbul, Antalya ve Ankara'da STR sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasına göre, Türkiye'nin Haziran 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 0.1 artarak yüzde 44.6 olarak kaydedildi. Türkiye, Haziran 2017'de oda başı gelirlerde 31 euro ile Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Ocak-Haziran dönemine kapyayan yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8'den yüzde 53.3'e yükselirken, oda başı gelirler 39.4 eurodan 32.7 euroya geriledi.

Turizmde içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmaya çalışan İstanbul'da ise Haziran 2016'da yüzde 39.9 olan doluluk oranı, Haziran 2017'de yüzde 8.5 artarak, yüzde 43.2 olarak ölçüldü. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 71.1 euro olarak, 2016'ya göre yüzde 17.5 düşüş gösterdi. Haziran 2016'da bu rakam 86.2 olmuştu.Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 10.5 düşüş yaşandı ve 30.7 euro olarak ölçüldü. Haziran 2016'da bu rakam 34.3 euro olmuştu. İstanbul, Haziran 2017'de, ADR'sindeki yüzde 17.5 düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Ocak-Haziran 2017 döneminde ise doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49.2'den yüzde 53.3'e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 96.2 eurodan 72.3 euroya, oda başı elde edilen gelir 47.3 eurodan 38.5 euroya geriledi.

Dolulukları yorumlayan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, geçen yıl aynı dönemde güvenlik sorununa ilişkin ciddi bir kaygı ortamı hakimken, bu yıl sakinleşme olmasına rağmen doluluk artışının aksine gelirlerde pozitif etkinin söz konusu olmadığını söyledi.Bayındır, "STR'nin doluluk oranları dikkate alındığında, TÜROB olarak yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul'da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar euroyu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır" dedi."Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının oluşturduğu strestir. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul'un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline gelmiştir" diyen Bayındır, özellikle Antalya'da geçen yıla göre gelir anlamında toparlanma görüldüğünü belirterek, "Doluluk oranlarında önemli bir değişim olmaması ve gelirin artması hizmete açık otel sayısı ve yerli turistin etkisi olarak yorumlanabilir" açıklamalarında bulundu.

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Antalya'da Haziran 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 artarak yüzde 55.3 oldu. Haziran 2016'da bu oran yüzde 55.2 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 101.2 euro olarak, Haziran 2016'ya göre yüzde 19.2 artış gösterdi. Haziran 2016'da bu rakam 84.9 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 19.6 artış yaşandı ve 56 euro olarak ölçüldü.Haziran 2016'da bu rakam 46.8 euro olmuştu. İlk 6 ayda ise doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 50.7'den yüzde 54.1'e yükselirken; ortalama günlük satılan oda bedeli 64.8 eurodan 59.9 euroya, oda başı elde edilen gelir 32.8 eurodan 32.4 euroya geriledi.