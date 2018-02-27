Elektrikte depolama, fizibiliteleri unutturacak

Kaleli, yazılı açıklamasında, 2014 yılında başlayan güneşten elektrik üretiminde 2015'ten sonra müthiş bir ivme yakalandığını belirterek, bu sayede geçen ay sonunda sektörde toplam 3 bin 421 megavat kurulu güce ulaşıldığını vurguladı.

Kaleli, 10 kilovat altı çatı ve cephe tipi güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu noktasında, bu projelerin bağlantılarının usul ve esaslarında öngörülen değişiklikle bağlantı başvurusunun kolaylaşacağını ifade ederek, "Maliye Bakanlığını tarafından kanun değişikliği teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen maddeleri, projelerde fatura kesme zorunluluğunu kaldırıyor. Çatı ve cephede üretilecek fazla elektriğin satışından elde edilecek gelirin vergilendirilmesine de istisna getiriyor. Yakın zamanda 10 kilovat altı projeleri çatılarımızda ve bina cephelerinde sıklıkla görmeye başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ DÖNEM DEPOLAMA ÇALIŞMALARI



Yeni hedefin endüstriyel çatılar için belirli teşviklerin çıkartılması ve bu noktada güneş enerjisinin kullanılmasını yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Kaleli, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve bu yıl ikincisi yapılacak güneş YEKA ihalesine, enerji depolama ve batarya teknolojilerinin eklenecek olması, bütün fizibiliteleri unutturacak. Böylece ilk YEKA kapsamındaki araştırma ve geliştirmesi zaten yapılacak olan güneş enerjisi hücre teknolojilerinin yanında yeni YEKA ile bizlerin hep bahsettiği ve bilinen bütün fizibiliteleri unutturacağına kesin gözüyle bakılan depolama teknolojilerinde de Ar-Ge çalışmaları başlamış olacak. Bu ihalenin de dünya enerji otoritelerinin takibinde olacağına hiç şüphemiz yoktur."

YEKA ihaleleri sayesinde, güneş enerji sektöründe yerli üreticilerin artacağını, yüksek kaliteli ekipman üretileceğini, panel ekipmanlarının büyük bölümünün artık yerli tedarikinin sağlanmasının mümkün olacağını belirten Kaleli, "Bu gelişmeler ışığında, güneşte 10 bin megavat kurulu güç hedefini, 2023 yılından önce çok rahatlıkla yakalayabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaleli, Bakanlığın yenilenebilir enerji konusundaki yaklaşım ve çalışmalarının, Türkiye'nin teknoloji merkezi haline gelmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.