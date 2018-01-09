Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım ve Elif Güvendik'in sunduğu Laf Bende Kalmasın programında bu konu tartışılırken program sunucularından Elif Güvendik, Demet Akalın'la ilgili dikkat çekici bir haber paylaştı.



“IŞIN KARACA’YA KENDİSİNE GELEN HEDİYEYİ VERDİ”

Elif Güvendik, Demet Akalın’ın yaptığı hareketin çok da doğru olmadığını söyleyerek "Gerçekten samimi olsaydı böyle bir çıkış yapmazdı çünkü kendisi de bir başkasından gelen hediyeyi sadece paketini değiştirerek Işın Karaca’ya hediye etmiş bir insan" şeklinde açıklamada bulundu.

Elif Güvendik sözlerine, “Hatta bunun ortaya çıkmasının ardından aralarında bir fatura tartışması da oldu. Demet Akalın, Işın Karaca’ya hediyenin faturasını gönderebileceğini söyledi.” şeklinde devam etti.





Demet Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir'e 7 bin TL'ye aldığı çizmesini hediye etmişti.

Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını da kontrol etmişti.

Hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını gören Demet Akalın sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi ve hediyeyi geri istedi.

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