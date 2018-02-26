Makaron'dan Emrah Akçay'ın haberine göre, stilist Eliz Sakuçoğlu’nun iki hafta önce Etiler’de trafik kontrolünde 0.55 promil alkollü çıktığı için ehliyetine el konulduğu iddia edilmişti.

Önceki gün Bebek’te direksiyon başında görüntülenen Sakuçoğlu, muhabirleri fark edince panikledi. “Ehliyetsiz mi araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Hayır arkadaşlar” yanıtını verdikten sonra arabasının camını hızla kapattı.