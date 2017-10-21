''Emek hırsızları''

İBRAHİM YILDIZ | ''EMEK HIRSIZLARI''
Kemal Özdeş hoca, “Geçen yıl da 8 maçta 8 puanımız vardı. Birlik olup üstesinden geleceğiz. Sizden aynı özveriyi bekliyorum. Antalya maçı, çıkış maçımız olacak…” diyordu karşılaşma öncesi. Ne yazık ki, bu dilek ve beklenti gerçekleşmedi Antalyaspor karşısında. Ancak haksız şekilde 10 kişi kalmak da Lacivert-Beyazlılar’ın mağlubiyetinde önemli rol oynadı. İlk yarı 11-11 oynanırken, Kasımpaşa’nın oyunu iyi irdelenmeli. Pozitif düşüncenin hakim olduğu futbolcuların bu mantaliteyi sahaya yansıtması bekleniliyordu. Fakat bir süredir kötü giden işlerin ağırlığından kendilerini kurtaramamışlar. Kemal Özdeş bu baskıyı giderecek psikolojik çalışmayı yapmalıydı. 21 yaşındaki Murillo’nun attığı gol aslında derslik bir pozisyondu. Trezeguet’nin kaleye gönderdiği şutu iyi takip etti.
Kaleciden dönen topu ağlara göndererek ilk golü kaydetti. 23. dakikada gelen golü koruma içgüdüsü takımın disiplinini bozdu. Galibiyeti koruma adına geriye yaslanma pahalıya mal oldu. Çünkü Antalyaspor’un kaptanı yıldız oyuncu Eto’o’nun fırsatçılığı unutulmuştu. Geçen yıla göre, ciddi bir güç kaybı yaşayan Antalyaspor fizik olarak iyi değil. Yumuşak oynuyorlar. Mücadele gücü yetersiz. Yıldız oyuncular çok, ancak hızlı bir oyun çıkaramıyorlar. Ancak, tek avantajları Eto’o. Kasımpaşa da maçın kaderini belirleyecek bu oyuncuyu göz ardı etti. Kemal Özdeş hoca, oyuncularına Eto’o’yu daha iyi anlatmalıydı. Topla buluştuğunda tehlike geliyor dedirten bir tipte oyun anlayışı var.
Dün bir gol atıp bir golün de hazırlığını yapan yıldız oyuncu kontrol edilmeliydi. Aslında maçın özeti; Eto’o’yu oyundan düşüremezsen, kontrol edemezsen faturası ağır olur. Karşılaşmanın ikinci yarısına hakem Ümit Öztürk damga vurdu diyebiliriz. Kasımpaşa’nın en iyi oyuncularından genç Murillo’yu ikinci sarı karttan oyun dışı bırakan Öztürk, aynı tür bir harekette Antalyasporlu Harun‘a kart çıkarmadı. İkinci sarıdan kırmızıyı unuttu Öztürk… Denk kuvvetler şeklinde başlayan karşılaşmada bir anda dengeler değişti. 10 kişi kalan Kasımpaşa’nın oyun planı doğal olarak altüst oldu. Eksik oynayıp maçı çevirmenin güçlüğü ortada. Yine de son dakikaya kadar beraberliği kovaladılar. Her şeye rağmen seyir zevki yüksek bir maç izledik. Hakemler sezon başından bu yana yoğun olarak eleştiriliyorlar. Hatta, “Emek hırsızlığı yapıyorlar” suçlamalarıyla hedef alınmalarının haksız olmadığını bir kez daha gördük. Eşit davranmayı, adaleti hakkıyla dağıtmayı bir türlü beceremeyen hakemler ne yazık ki ciddi anlamda can yakıyorlar. Takımların kaderiyle oynuyorlar…
PAŞA TOPARLAR
10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir mücadele sergilediler. Trezeguet ve Murillo genç ve yetenekliler. Çok iyi işler yapabilirler… Aynı tür iki hareket. Birini görüp diğerini görmemek ancak art niyetle açıklanabilir.
HAKEM ETKİLEDİ
Hakem kartlarını eşit çıkarmadı. Kasımpaşa’yı 10 kişi bıraktı ve sonucu etkiledi.
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Misafir 2 saat önceaynen00
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Misafir 2 saat önceaynen00
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Misafir 2 saat önceaynen00