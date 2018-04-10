HT Magazin'de yer alan habere göre, Paris Hilton ve Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün Los Angeles’taki bir otelde düzenlenen ‘Daily Front Row’ Moda Ödülleri töreninde kırmızı halıda boy gösterdi.

Chris Zylka ile nişanlanan Paris Hilton, Philipp Plein tasarımı, 151 Euro fiyatındaki siyah derin göğüs dekolteli kıyafetiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Yılın modeli ödülünü alan Emily Ratajkowski, bu sefer sade bir kıyafet giymeyi seçmişti. Ne zaman tanıştıkları bilinmeyen Paris ve Emily, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri pozları takipçileriyle paylaştı.