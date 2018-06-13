Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ve Antalya'da işe alım günleri düzenleyeceğini duyurdu. Kira yardımı istemeyene ise evin elektrik, su masraflarını da dahil çocuk sayısına göre ev tahsis ediyor. Evli çocuklu pilotlar için 4+1 villa tahsis ediyorlar. Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerine de, sunumlara katılma ve Dubai'deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları da dahil Türk hava yolu şirketleri, son yıllarda pilotlarının transferinden dolayı olumsuz etkilendi. Türk lirasının yabancı para birimlerin karşısındaki kaybı nedeniyle de Türk Hava Yolları'nda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin pilotları astronomik maaşlar veren özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerin havayollarının yolunu tuttu. Son olarak pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Emirates'in, Türkiye'den pilot işe alım günleri için geleceğini duyurması Türk hava yolu şirketlerini endiyeşe sevk etti.
İSTANBUL VE ANTALYA'DA PİLOT ARAYACAK
Emirates, Türkiye'de deneyimli ve teknik yeterliliğe sahip ticari pilotları işe almak üzere, İstanbul ve Antalya'da pilot işe alım günleri düzenleyecek. Pilot işe alım günleri, İstanbul'da 22 Haziran Cuma günü, 10.00 - 15.00 saatleri arasında Elite World Business Hotel'de, Antalya'da ise 23 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da ve 24 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Crowne Plaza Antalya Hotel'de düzenlenecek.
Bu görüşmede pilot adayları, işe alım süreçleri ile ilgili detaylı bilgi alacak, Emirates çalışanları ile görüşerek Emirates pilotu olmanın avantajları, Dubai'de yaşama ve çalışma konularında da bilgi de edinebilecek. Emirates A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımı ile beraber 44 bin 450 dirhem (56 bin 337 TL), kaptan pilota ise 58 bin 770 dirhem (74 bin 487 TL) maaş veriyor.
EŞLERİNE DE DUBAİ'DEKİ YAŞAMI ANLATACAKLAR
Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerine de, sunumlara katılma ve Dubai'deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet etti. Emirates pilotlara ev veya kira yardımında bulunuyor. Şirketin değişik lokasyonlarda evleri var. Şirketin sahip olduğu ya da sahibinden kiraladığı evler bulunuyor. Bu evlerde ücretiz olarak kalabiliyorlar. Fatura veya aidat gibi hiçbir masrafı yok. Bu seçenekteki ev tipleri bekar pilotlar için 2+1 daire, evli çocuksuz lar için 3+1 daire, evli çocuklu pilotlar için ise 4+1 villa tahsis ediyorlar.
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