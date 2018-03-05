90. Oscar Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli törende sinema dünyasının en ünlü, en önde gelen isimleri bir araya geldi. Gecenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Törene, Geceye Time's Up ve #MeToo hareketi ile Harvey Weinstein ile patlak veren Hollywood taciz skandalları damga vurdu. Oscar Ödülleri kırmızı halısında boy gösteren Emma Watson da Time’s Up ve #MeToo hareketine destek veren isimlerden biriydi.

90. Oscar Ödül Töreni Hollywood'un ünlü yıldızız Emma Watson, 90. Oscar Ödül Töreni'nde, Hollywood'daki tacize karşı başlatılan protestolara dövmesiyle destek verdi.

27 yaşındaki oyuncu, tacize karşı başlatılan "Times Up" (Zaman Doldu) hareketini koluna kazıdı. Fakat dövmedeki ufak bir noktalama işareti hatası dikkatli gözlerden kaçmadı.

Normalde "Time's Up" olarak yazılan ve herkesin bu şekilde dövme yaptırdığı cümleyi Emma Watson'ın üstten ayırma işaretini atlayarak "Times Up" şeklinde yazdırdığı görüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER