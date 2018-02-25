Dünya çapındaki üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran UBI Global endeksi açıklandı. 6 bölgede 53 ülke, 387 nokta ve 259 programı kapsayan araştırmadaki ilk on kuluçka merkezi arasına, Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek ve Bilkent Cyberpark girmeyi başardı. İTÜ Çekirdek listede üçüncü sırada bulunurken, Bilkent Cyberpark ise sekizinci sıradan listeye girdi. İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global’in değerlendirmesinde, kuluçka merkezinin aldığı başvuru sayısı, operasyonel bütçesi, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere verilen eğitim, mentorluk sayısı, merkezin çıkardığı başarılı girişimci sayısı, girişimcilerin yarattığı istihdam, aldıkları yatırım ve ciro gibi birçok kriter bulunuyor. Araştırma verilerine göre, söz konusu merkezlerden 2017 yılında 3.2 milyar dolarlık satış geliri elde edildiği ve buralardaki projelere de toplamda 4.7 milyar dolarlık yatırım yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Kuluçka merkezlerindeki ilk üç sektör tüketiciye yönelik, işletmelere yönelik ve sağlık alanındaki faaliyetler olarak raporda yer alırken, söz konusu merkezlerde yararlanılan ilk üç teknolojinin de nesnelerin interneti, büyük veri ve dijital sağlık olduğu vurgulandı. UBI Global endeksinde, Brezilya, Meksika, Kanada, ABD ve Kolombiya’daki kuluçka merkezlerinin diğer ülkelerden daha ileri seviyede olduğu ortaya konuldu.
2017’DE 70 BİN İŞ YARATTILAR
Girişimcilerin ve start-up’ların ekonomik büyümeyi olumlu etkilediklerinin altı çizilen raporda, söz konusu şirketlerin istihdam yaratma oranlarının da geleneksel kurumlara göre daha hızlı arttığına dikkat çekildi. Araştırmaya göre, dünya çapındaki kuluçka merkezlerinde 2017’de 70 bin iş imkânı yaratılırken, 2012- 2016 arasında ise 14 bin 500 kişi kuluçka merkezlerindeki programlardan mezun oldu.
STRATEJİYİ BELİRLİYOR
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre UBI Global araştırmasında, girişimlerin sosyo-ekonomik potansiyeli yüksek ekosistemleri oluşturduğu belirtilerek, özel sermaye şirketleri ve hükümetlerin söz konusu ekosistemleri ileriye taşıyacak kuluçka merkezlerine desteklerinin artarak sürdüğü kaydedildi. Kuluçka merkezlerinin, ekonomik kalkınma programlarından daha verimli sonuçlar veren bir endüstri haline geldiğini ortaya koyan raporda, üniversite bağlantılı merkezlerin ise birçok ülkenin inovasyon stratejisini belirlemede önemli rol üstlendiği bildirildi.
LİSTENİN İLK SIRASI ABD’DEN
“En İyi Üniversite Kuluçka Merkezleri” listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Türkiye, Hollanda ve İsveç ikişer merkezle girmeyi başardı.
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ İSTANBUL’DAN SEKİZİNCİSİ ANKARA’DAN
|Kuluçka Merkezi
|Ülke
|1871- Chicago Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi
|ABD
|YES!Delft
|Hollanda
|İTÜ Çekirdek
|Türkiye
|Uppsala İnovasyon Merkezi
|İsveç
|IPN Incubadora
|Portekiz
|INITS
|Avusturya
|Arctic İş Geliştirme Merkezi
|İsveç
|Bilkent Cyberpark
|Türkiye
|Global Kuluçka Servisi
|Hindistan
|UtrechtInc
|Hollanda
‘150 GİRİŞİME DESTEK VERDİK AVRUPA’NIN İKİNCİSİ OLDUK’
UBI Global sonuçlarını değerlendiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile yarışan İTÜ Çekirdek olarak Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçildik.
İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi aşkın gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz. Geçtiğimiz altı yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik” dedi. Karaca, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde altı yıldır faaliyetlerini sürdüren İTÜ Çekirdek’e bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 milyon TL yatırım aldığını ve 300 firmanın şirketleştiğini aktardı.
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