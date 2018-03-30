Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2033’e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ve planın önemli ayaklarından birisi olan sokak aydınlatmaları dönüşümünü Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle gerçekleştireceklerini belirtti. 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na ilişkin sunum gerçekleştiren Albayrak, Türkiye’nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını ve büyümekte olan ülkeler arasından sıyrılarak birinci ligdeki ülkelerin arasına girmek için stratejik bir vizyona ihtiyaç duyduğunu bunun için de enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Katma değerli üründe daha az enerji tüketip daha yüksek verimlilik sağlayabilmek için Türkiye’nin kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Enerji tüketiminin artması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı anda enerji yoğunluğunuzun da artması lazım ki birinci lige çıkabilesiniz. Gerek dünya gerek Avrupa Birliği gerekse gelişmiş ülkelere baktığımızda, enerji yoğunluğunu ciddi bir noktaya taşımamız gerektiğini görüyoruz” diye konuştu.
Hem sürdürülebilir kalkınma hem de rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerektiğini vurgulayan Albayrak, eylem planı kapsamındaki kazanımları şu şekilde açıkladı:
10.9 MİLYAR DOLAR YATIRIM
“2023’e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç kazankazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14’üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023’e kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033’e kadar toplamda 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak.”
‘KAMUYA DA İŞ DÜŞÜYOR’
Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, kamunun da üzerine düşen hususlar olduğuna dikkat çekerek, “Okullarımızdan yurtlarımıza kadar asgari yüzde 20 dönüşüm hedefinin takipçisi olacağız” dedi.
2023’e kadar 1.7 milyon evin yalıtımı dönüşecek.
Konuttan 5 yılda 1 milyar dolar tasarruf edilecek.
5 yılda sokak lambalarının %30’u dönüşecek.
1.7 MİLYON KONUTTAN 10 MİLYAR DOLAR TASARRUF
Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerde konut ve sanayinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Bu alanlarda her kesime iş düştüğünü dile getiren Albayrak, “Bugün somut bir şekilde bu alanları açıklayıp takipçisi olacağız. 2023’e kadar 1.7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40’a kadar düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız” dedi.
SOKAK AYDINLATMASI İLE YILDA 180 MİLYON TL
Bakan Albayrak tarım, ulaşım, kamu binalarının yalıtımı gibi farklı alanlarda da verimlilik çalışmalarının yapılacağını belirterek, enerji verimliliğinde ciddi potansiyel bulunduran sokak aydınlatmalarıyla ilgili yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'de şu anda 7.5 milyon sokak aydınlatması bulunduğu bilgisini paylaşan Albayrak, şöyle konuştu: "2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023- 2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Asıl kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, marj ve piyasa dönüşüm talebi var. Dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın taleplerine dayalı olarak bu işin ekonomisini ortaya koyacağız.”
3 SEKTÖR ÖNE ÇIKIYOR
Bakan Albayrak, enerji tüketiminde öne çıkan üç sektör olduğunu belirterek, “Bir tanesi sanayi. Bu, tüketimin yaklaşık yüzde 32’sini yapan. Diğeri ulaştırma. Aynı şekilde yüzde 26’lık bir oranı var. Konut ve hizmetler dediğimiz, ısıtma, aydınlanma, hizmet sektörüyle ilgili diğer alanları birleştirdiğimizde, bu üç nokta yaklaşık yüzde 90’lık bir orana tekabül ediyor. 55 eylem planımıza baktığımızda her bakanlığa, her paydaşa ciddi bir hedef düşüyor” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.