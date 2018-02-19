Villarreal, La Liga'nın 24. haftasında Espanyol'a konuk oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Enes Ünal, maça 11'de başladı.

Karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Rodrigo Hernandez'den geldi. Villarreal bu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Enes Ünal, maçın 83. dakikasında saha kenarına geldi ve yerini Roberto Soriano'ya bıraktı.

Espanyol, dakikalar 85'i gösterdiğinde skoru eşitledi. Ev sahibinde rakip fileleri havalandıran golü Esteban Granero kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Espanyol bu sonuçla haftayı 27 puanla kapatırken Villarreal, puanını 38'e yükseltti.

Espanyol gelecek hafta Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'ya konuk olacak. Villarreal ise evinde Getafe'yi ağırlayacak.