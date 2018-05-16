‘HÜRMÜZ’E ÖDÜL YAĞDI

HT Magazin'de yer alan habere göre, Müjdat Gezen tarafından sahneye konan ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ ‘En İyi Oyun’ ödülünü kucaklarken, Birce Akalay ‘En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü’ne, İlker Ayrık ise ‘En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nüe layık görüldü.



Oyunda rol alan Ercan Bostancıoğlu ise Müjdat Gezen’le birlikte Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü aldı. Devlet Devrim, Bahar Öztan ve Selda Alkor da aynı ödüle layık görülürken, Alkor zatürree teşhisiyle evinde tedavi gördüğü için geceye katılamadı gördüğü için geceye katılamadı.

Gezen’den ud taklidi

‘Yılın En İyi Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı’ seçilen Coşkun Sabah ‘Anılar’ı söylerken, Müjdat Gezen ud taklidi yaptı.



‘Yılın En İyi Sahne Performansı Ödülü’nü alan Deniz Seki, “İnsanın önündeki en önemli engel sevgisizlik. Beni sevenlerimin sevgisi ayakta tuttu” dedi.

‘Yılın En İyi Klibi Ödülü’nü alan Aylin Coşkun, vakfa 5 tekerlekli sandalye bağışı yaptı.



Vakıf yararına yapılan açık artırmada 3500 dolar değerindeki özel tasarım safir yüzük, 20 bin liraya alıcı buldu. Yüzüğü davetlilerden Elif Onat satın aldı.

Vakıf Özel Ödülü’ne layık görülen Deniz Akbulut “Renkli, parlak bir dünyanın içindeyken bir anda karanlıklara gömüldüm. Ama yılmadım, yıkılmadım. Zor durumda olan herkes beni örnek alsın” diye konuştu.

Ebru Yaşar, ‘Yılın En İyi Fantezi Müziği Sanatçısı’ ödülünün sahibi oldu.