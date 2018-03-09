Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Billur Yazgan'ın bugün vefat eden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu biliniyordu.

Billur Yazgan Instagram sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik... Herkes gibi bende çok severdim ve çok üzüldüm... Hepimizin başı sağolsun yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanındaverdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...