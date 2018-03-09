Makaron'un haberine göre, geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bizimkiler dizisinde hayat verdiği "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemeleriyle gönüllerde taht kuran Ercan Yazgan'ın ilginç bir hayat hikayesi var. Daha önce 4 kez evlenen Yazgan, kendisi gibi oyuncu olan kızı Billur Yazgan tarafından reddedildi.

ACEMİ CADI İLE ÜNLENDİ

Oyunculuk kariyerine Merve Boluğur ile birlikte rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile başlayan Billur Yazgan, kariyerine bir süre devam ettikten sonra ise bir anda ortadan kayboldu.

SOSYAL MEDYADA BABASINA YER YOK

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Billur Yazgan'ın babasıyla ilgili en ufak bir detaya yer vermemesi dikkat çekti.