Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı:

"İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

— Saygı Hastanesi (@SAYGI) March 8, 2018

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Perihan Abla dizisiyle tanınan usta sanatçı Tuncay Özinel Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yer aldı. 1963 yılında sinemaya adım atan Yazgan, Bizimkiler dizisinde "Kapıcı Cafer" karakteriyle hafızalara kazındı. Öte yandan Kaygısızlar dizisinde Memnun Kaygısız karakterini canlandırdı ve bu tiplemeyle başarılı bir oyunculuk sergiledi.



İki çocuk babası olan Yazgan, 8 Mart 23.45'te hayatını kaybetti.