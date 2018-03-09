Çoklu organ yetmezliği nedeni ile dün hayatını kaybeden Ercan Yazgan’ın cenaze programı belli oldu.

Instagram adresinden paylaşım yapan ünlü sanatçı Onur Akay, Ercan Yazgan’la yıllar önce ‘Yazlıkçılar’ isimli dizi setinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Akay, “Bizimkiler dizisi, yaz aylarında Yazlıkçılar olarak devam ederdi. Yazlıkçılar’ın setinde, annem gibi sevdiğim Bizimkiler’in Mine’si 2. annem Müjgan Ağralı ve Ercan Yazgan’la unutulmaz bir anı. Ercan Yazgan’ı yarın 10 Mart Cumartesi günü, ikindi namazı sonrası Karacaahmet Şakir’in Camii’nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.