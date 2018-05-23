Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı yasalaştı. Kanun; prim borcundan dolayı emekli olamayan, geçmişte sigortalılık sürelerini donduran Bağ-Kur’lulara da af imkanı sunuyor. Yeni kanunun detaylarına geçmeden önce kısa bir bilgi vereyim. Geçmiş yıllarda çıkarılan af yasaları ile Bağ-Kur’luların prim borçları silinmişti. En son, 2015’te, gerekli prim-gün sayısını doldurmasına rağmen geçmişteki borcundan dolayı emekli olamayan bir milyonun üzerinde Bağ-Kurlu için düzenleme yapılmıştı. Buna göre borcu olanlara eski borçlarını dondurma, geçmişteki düzenlemelerle borçları ve sigortalılık sürelerini donduranlara da borçlarını ödeyerek bu süreleri emekliliğe saydırma hakkı tanınmıştı. Meclis’ten geçen ve Cumhurbaşkanı’nın da onayladığı yeni kanun ise hem prim borcu olan Bağ-Kur’lulara bu borçlarını yapılandırma imkanı tanıyor hem de geçmişte sigorta sürelerini donduranlara yeni bir fırsat daha veriyor.

TEMMUZ SONUNA KADAR

Peki, yapılandırmadan, Bağ-Kur’lular nasıl yararlanacak? Önceki yapılandırmalar nedeniyle prim borcu olup da sigortalılık süreleri durdurulmuş olan ve sigortalılıklarını yeniden canlandırmayan (ihya etmeyen) Bağ-Kur’lular, önümüzdeki iki ay içinde, temmuz ayının sonuna kadar, SGK’ya müracaat ederek durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarını hesaplatıp, yeniden yapılandırabilecek. Bu haktan yararlanacak olanların sigortalılık süreleri de durdurulmamış gibi değerlendirilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi durumunda durdurulan süreler, sigortalılık süresinden sayılacak. Yani, sigortalılık süresi durdurulmamış sayılacak. Eğe borç, süresinde ödenmezse, ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yeni kanundaki bu düzenleme, köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları da kapsayacak.

BORCUN YÜZDE 90 SİLİNECEK

Gelelim, yapılandırmadan yararlanacak olanların prim borçlarının yeni yasaya göre nasıl hesaplanacağına. Öncelikle şunu belirteyim; yapılandırmada gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre borç yeniden hesaplanacak. Buradan da anlaşılacağı üzere borç miktarı ciddi oranda azalacak. Borç, istenirse taksitlendirilebilecek. Taksitlendirmede ise 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı tanınıyor; ayrıca isteyen, ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksite, yani 36 aya kadar ödeme yapabilecek. Borcunu peşin ödeyen Bağ-Kur’luya ise özel bazı istisnalar tanınıyor. Örneğin, ilk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunun tamamını peşin ödeyenlerden, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan faizin yüzde 90’nı silinecek. Borcun tamamı 2 taksitte ödenirse de Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak. Borçlar taksitlendirilecek olursa hesaplanan borç tutarı, tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.

Bağ-Kur’lular haktan nasıl yararlanacak?

Bağ-Kur’lular, geçmişte durdurdukları sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını yeniden yapılandırabilecek. · Yapılandırmada borçlar, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre düşük bir orandan yeniden hesaplanacak. Durdurulan sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak ve sigortalılık süresinden sayılacak. Bu sayede prim gün sayısını tamamlayıp, emekli olabilecekler.

Borçlar peşin ya da 6 aydan 36 aya kadar taksitle ödenebilecek.

Haktan yararlanmak isteyen BağKur’lular, borçlarını 2 ay içinde yapılandırmak ve üçüncü aydan itibaren de ödemelerine başlamaları gerekiyor.

31 Mayıs 2018 itibariyle prim borcu bulunanlar önceki sürelere ilişkin prim borçlarını temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılmayacak."