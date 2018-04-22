Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti ve derbi öncesinde moral depoladı. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Kaliteli bir takımla mücadele ettiklerini vurgulayan Bulut, "İyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum ancak biz bugün Beşiktaş'a değil farklı kişilere karşı maçı kaybettik. Bazı kişilerin maçı bir daha izlemesini rica ediyorum. Maçı Beşiktaş'a karşı kaybetmedik. Hakem arkadaşlarımız maçı bir kez daha izlesin." ifadelerini kullandı.

MURAT YILDIRIM VE QUARESMA'NIN POZİSYONU...

Erol Bulut, maçta Murat Yıldırım'ın Ricardo Quaresma'ya yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla ilgili bir soru üzerine, "Murat topa müdahale ediyor, ondan sonra ayağı Quaresma'nın ayağına geliyor. Bence kırmızı kart değil." yorumunda bulundu.

Genç teknik direktör, Evkur Yeni Malatyaspor'un yaşadığı mali sorunlarla ilgili olarak ise "Biz buraya geldiğimizde sıkıntılar vardı. Geldiğimde de sonuna kadar burada olacağımı söyledim. Zorluklar yaşanıyor. Maalesef sıkıntılar yaşanabiliyor. Takım olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. Burada da çıkıp en iyi şekilde mücadele ettik. Puan ya da puanlar almaya çalıştık." dedi.