‘Ersun Yanal’a saygı kalmamıştı’

Habertürk Spor'un haberine göre; lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fırtına’da görevden uzaklaştırılan Ersun Yanal’ın sonunu bazı davranışlarının getirdiği belirtildi. Birçok oyuncunun Ersun Yanal’a karşı tavır aldığı dile getirildi. Yanal’ın oyuncularla ilişkilerini düzeltemediği için başarılı olamadığı öğrenildi. Antrenmanlarda Yanal’ın oyunculara yakışıksız sözler sarf ettiği de iddia edilirken, futbolcuların bu nedenle hocalarına saygısının kalmadığı bildirildi.

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