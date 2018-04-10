TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşında hayati öneme sahip bir dönemeçte olan Karşıyaka'da bu sezon ikinci yarıya kadar 1.5 yıl başkanlık yapan Mutlu Altuğ, kulübü mahkemeye verip yönetime kayyum atanmasını talep etti. Altuğ, 20 Ocak'ta Turgay Büyükkarcı'nın başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurulun iptalini istedi. Yeni yönetimin, dönemindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili geçen ay savunma isteyip ardından disiplin kuruluna sevkettiği Altuğ, karşı hamle yaptı. Altuğ, kendisinden savunma istenip disipline verildikten sonra Karşıyaka Spor Kulübü Derneği aleyhine Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 5 Nisan dava açarak 20 Ocak 2018'deki genel kurul kararlarının iptalini istedi. Eski başkan, davasına gerekçe olarak kulüp tüzüğü gereği genel kurulların 2 güne yayılması gerekliliğine rağmen yönetim seçiminin verilen önergeyle 21 Ocak yerine 20 Ocak'ta yapılmasını gösterdi.
Mutlu Altuğ, 27 Aralık 2017'de kendi yönetimi döneminde olağanüstü genel kurul kararı alınırken kongre gündemini yalnız seçim maddesi olarak belirlediklerini, buna rağmen kongrede üyelerin önergesiyle futbol ve basketbol takımlarının yarışmacı haklarının devredilebilmesi için yeni yönetime yetki verildiğini ifade edip, kongre gündemine önergeyle böyle bir madde eklenemeyeceğini savundu. Davasında kongre divanın genel kurul tutanağında tarih sahtekarlığı yaptığını da iddia eden Altuğ, genel kurul divan üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında şikayet hakkını da saklı tuttuğunu belirtti. Genel kurul kararları ile seçimin bu nedenlerle yok hükmünde olduğunu iddia eden Mutlu Altuğ, mahkemeden verilecek kararın kesinleşme anına kadar kongreyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesini, kulüp yönetimine mahkeme tarafından kayyum atanmasını istedi.
KAYYUM ATANIRSA ÇIKMAZA GİRECEK
Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi, Karşıyaka yönetimine Mutlu Altuğ'un talebi üzerine görevden el çektirip yerine kayyum atarsa kulüpte 20 Ocak'tan bu yana 3 aydır verilen bütün kararlar ve yapılan işlemler geçersiz olacak. Kulüp, futbol ve basketbolda sezonun en kritik dönemi ile şirketleşme görüşmelerinde yönetimsiz kalacak. Kayyumun görevi devralıp kulübü yeniden olağanüstü kongreye taşıması en az 1 ay sürecek. Karşıyaka yönetimi, şirketleşme sürecinde Folkart Yapı ve Yaşar Holding'le görüşmelerini sürdürüyordu. Basketbol takımına Yaşar'ın desteğiyle ödeme yapan yönetim, Folkart'ın katkısıyla 3 eski yabancı futbolcuya ödeme yapıp futbol takımını 18 puan silme cezasından kurtarmıştı.
ALTUĞ AYNI ŞEKİLDE SEÇİLDİ
Karşıyaka'yı 20 Ocak'ta düzenlenen kongrenin iptali için mahkemeye veren Eski Başkan Mutlu Altuğ, geçen yıl kendisi de tüzükteki maddenin aksine aynı gün içinde seçildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü yapılan kongreye 3 binin üzerinde kulüp üyesinden 103'ü katıldı. Tek aday olması ve katılımın azlığı nedeniyle tüzük gereği 21 Mayıs Pazar günü yapılması gereken yönetim seçimi cumartesi gününe alındı.
O kongrede denetim kurulu, hazırladıkları raporda Altuğ'un eski yönetimininin tüzükteki yıllık yüzde 3 borçlanma yetkisini aştığını vurgulamış, ancak yönetim, genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmişti. Karşıyaka, Altuğ döneminde 15 Kasım ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde de iki kez şirketleşme kongresi düzenledi. Kulüpte 20 Ocak'taki son kongrede Turgay Büyükkarcı'nın tüzük gereği genel kuruldan 1 gün önce divan kuruluna sunduğu yönetim listesine, listenin mesai bitiminde teslim edildiği iddiasıyla tutanak tutturulmaya çalışılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.