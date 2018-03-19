Türk varlıklar genelinde gözlenen zayıflama ile birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) yükselirken, eurobonda fiyatları da geriledi.

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody's'in not indirimi, jeopolitik endişeler ve siyasi gelişmeler iki haftalık süreçte TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oldu.

Bu hafta ise Çarşamba günü sonuçlanacak olan ve 25 baz puanlık faiz artırımı yapılması beklenen Fed toplantısı öncesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı devam ediyor.

Bir bankacı, "Global olarak piyasalarda Fed toplantısı öncesi bir baskı var. Bu da TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Ancak TL kendi iç nedenleri yüzünden en çok değer kaybedenler arasında Güney Afrika randı ve Meksika pesosu ardından ön sıralarda yer alıyor. TL'deki değer kaybı euro/TL'ye de yükseliş olarak yansıyor" dedi.

Bu sabah 3.9340'a kadar yükseldikten sonra saat 0904'te 3.9270/3.9299 seviyesinde olan dolar/TL, 1 Aralık'tan beri en yüksek olan 3.9460'a kadar yükseldikten sonra saat 12.27'de 3.9386 seviyesinden işlem gördü.

Bu sabah 4.8157/4.8200 seviyesinde olan euro/TL ise 4.8417 ile tarihi zirveyi gördükten sonra aynı saatte 4.8400 TL seviyesindeydi.