Devlet, evde bakım aylığı bağlanmak için ilk olarak iki duruma bakar. Birincisi hastanın sağlık durumu içincisi de hane halkı kişi başı geliri... Kısaca evde bakım maaşı almak için Devlet Hastanelerinin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Ayrıca hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Peki, evde bakım maaşına nasıl başvurulur? 2018 evde bakım aylığı ne kadar oldu? Bu ay hangi illerde maaşlar yattı?

KİMLERE VERİLİR?

Evde bir hastanın bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşını almak için; alınan sağlık raporu ile hastanın ne kadar bakıma muhtaç olduğu değerlendiriliyor. Evde bakım parası almak için gerekli şartları sıralamak gerekirse;

- Gelir durumu: Ailenin gelir kriterine uygun olması demek hane halkının kişi başı gelirinin asgari ücretin 2/3 ünü geçmemesi demektir. Yani bu orana göre belirtilen miktar 967.27 TL'dir

- Sağlık raporu: Hastanın ağır engelli olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğü'na bağlı Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneden sağlık raporunun olması gerekiyor.

- Muhtaçlık durumu: Engellilik oranına göre hastanın muhtaçlık durumu değerlendiriliyor

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

800 bin kişinin yararlandığı evde bakım parası 2018 Ocak ayında yapılan son zam ile 1068 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1105 TL olması bekleniyor...

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalra ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu)

HAZİRAN 2018 EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER

Amasya

Ordu

Kırıkkale

Batman

Samsun

Isparta

Karabük

Tokat

Sakarya

Ankara

Aksaray

Hatay

Bolu

Edirne