Cadde'nin haberine göre, İbrahim Toraman ile eski eşi Eylem Yıldız'ın boşanma davaları, karşılıklı darp iddiaları ile gündem olmuştu.

Bir mekanda ailecek yemek yiyen Toraman'ın keyfi bir hayli yerindeydi. Yemek sonrası gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen eski futbolcunun, "Sadece beni ve oğlumu çekin" demesi ve Eylem Yıldız'ın objektiflerden kaçması dikkati çekti.



Çocukları için bir araya gelen ve alışveriş turlarına yemek molası veren eski çift, aynı karede bulunmaktan kaçındılar.