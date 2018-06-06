Dün yaptığımız haberde Facebook'un cihaz üreticileriyle kullanıcı verilerini izinsiz olarak paylaştığını yazmıştık. New York Times'ın haberine göre, Apple ve Samsung'un da aralarında bulunduğu 60'tan fazla üreticiye yıllar boyunca kullanıcı verileri aktarılmıştı.

Huawei ile yapılan anlaşma ise özellikle önemli zira ABD'li yetkililer, Çin hükümetinin Huawei akıllı telefonlar ve telekom ekipmanları üzerinden istihbarat toplamasından endişe ediyorlar. Huawei ise tüm bu iddiaları reddediyor.

Facebook, verilerin uygulama mağazası önceki dönemde paylaşıldığını belirterek bunların her cihazda Facebook benzeri deneyim yaratmakta kullanıldığını söylüyor. Ancak, aslında bir uygulama yaratmak için gerçek kullanıcı verilerine ihtiyaç bulunmuyor. Neredeyse tüm uygulamalar kullanıcı verisi olmaksızın ya da uydurma kullanıcı verileriyle test amacıyla hazırlanıyor.

Her ne kadar Facebook Çin'de yasaklı olsa da, şirketin CEO'su Zuckerberg hizmetlerinin ülkeye girişi için yoğun bir şekilde lobi yapıyor. Ülkenin propaganda bakanı dahil birçok yetkiliyle son yıllarda görüşen Zuckerberg, farklı uygulamalarla da Çin pazarına girmeyi hedefliyor.

ABD'deki siyasi konjonktür gereği Çinli teknoloji şirketleri biraz hassas bir çizgide. Huawei'den sonra ZTE'nin de hedef tahtasına alınması, hatta ZTE ürünlerinin yasaklanması ve şirketin ambargo yemesi, diğer Çinli şirketleri de endişelendirebilir.

Facebook'un kullanıcı verilerini paylaştığı diğer Çinli şirketler arasında Lenovo, Oppo ve TCL geliyor.