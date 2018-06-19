Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi’nde öğrenci olan Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Geçen zamanda 7’den 70’e farklı yaş gruplarında kullanıca sahip olan Facebook günlük hayatın da bir parçası haline geldi. Profil bilgileri ve kişilerin beğenileri ile herkesin internet ortamında bir kimliği oluştu. Bu kimlik profil fotoğrafları ile de süslendi. İşte bu kadar önemli bilgiler içeren Facebook bilgilerinizi kimlerle paylaşacağınıza da siz karar verirsiniz. Kişi engelleme, kişisel ayarlarınızda yapacağınız görünüm ayarları bunlardan bazılarıdır. Facebook yaptığınız ayarları geri almanıza da olacak sağlamaktadır. Bu geri alma işlemlerinden biri de engelleme kaldırmadır. Yani engellediğiniz birinin engelini kaldırıp tekrar sayfanızı görmesini sağlayabilirsiniz. Peki engel kaldırma işlemi nasıl yapılır? Engelini kaldırdığımız kişilerle yeniden arkadaş olmamız gerekir mi?

ENGELDEN KALDIRINCA ARKADAŞ OLARAK EKLEMEK GEREKİR Mİ?

Engelleme işlemi ile arkadaşlıktan çıkar işlemini de yapmış olursunuz. Yani daha önce listenizde olan birini engellediyseniz arkadaş listenizden de çıkar. Engellemeyi kaldırdıktan sonra bu kişiyi yeniden arkadaş olarak eklemelisiniz. Ayrıca birisinin engellemesini kaldırdığınızda, o kişi Facebook'ta herkese açık olarak paylaştığınız gönderileri görebilir. Engelini kaldırdığınız bir kişiyi 48 saat boyunca yeniden engelleyemeyeceğinizi de unutmayın.

FACEBOOK’TA ENGEL KALDIRMA İŞLEMİ

Daha önce engellediğiniz birinin engelini kaldırıp yeniden etkileşimde bulunmak istiyorsanız izlemeniz gereken yol şöyledir;

- Herhangi bir Facebook sayfasının sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın

- Ayarlar Engelleme seçeneklerini tıklayın. Engelledikleriniz liste halinde gelecek

- Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki Engellemeyi Kaldır'a tıklayın.