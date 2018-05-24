Dünyanın en büyük sosyal ağı, hesabını iki adımlı doğrulama sistemiyle korunaklı hale getirmek isteyen kullanıcıları telefon numaralarını paylaşmaya zorlamayacak. Facebook bugün yaptığı açıklamayla, Duo Security ve Google Authenticator gibi üçüncü taraf doğrulama uygulamalarını destekleyeceğini duyurdu.

İki adımlı doğrulama, kullanıcının hesap bilgileri ele geçirilse bile SMS ile gönderilen kodun girilmesini zorunlu tutarak hesabın korunmasını sağlıyor. Güvenliğe yeni bir katman eklemesi nedeniyle desteklenen bu teknik, daha önce Facebook’un eleştirilmesine yol açmıştı.

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Facebook CSO’su Alex Stamos geçtiğimiz mart ayında, iki adımlı doğrulama için telefon numaralarını sosyal ağa veren kullanıcıların Facebook’un kendilerine istenmeyen SMS’ler gönderdiğinden şikayet etmesi üzerine kullanıcılardan özür dilemişti.

Sosyal ağın yeni iki adımlı doğrulama özelliğine Ayarlar sayfası altındaki ‘Güvenlik ve Giriş’ sekmesinden ulaşılabiliyor.

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