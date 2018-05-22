Facebook, kablosuz ağlarda daha hızlı veri gönderimi sağlayan teknolojisini Qualcomm’la paylaşmaya başlıyor. Facebook’un 2016 yılında duyurduğu Terragraph Projesi, yoğun şehir bölgelerine yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı sağlamayı hedefliyor.

Terragraph teknolojisi, Qualcomm tarafından mobil cihazlar için geliştirilecek yeni yonga setlerine entegre edilecek. Bu sayede 60 GHz frekansında veri gönderimi ve dolayısıyla daha hızlı geniş bant bağlantı hızlarına ulaşılabilecek.

Günümüzde satışa çıkan akıllı telefon ve tabletlerin büyük bir çoğunluğunda Qualcomm’un Snapdragon isimli yonga setleri kullanılıyor.

Projenin ne zaman hayata geçeceği tam olarak bilinmezken, Qualcomm ve Facebook ilk saha testlerine önümüzdeki yılın ortasında başlamayı planlıyor.