Facebook’un kurucu patronu Mark Zuckerberg’in ABD Kongresi’nde verdiği ifade, sosyal ağın az bilinen bir yaklaşımının tartışmaya açılmasını sağladı. Şirketin en yetkili ismi Zuckerberg, sosyal ağa asla üye olmamış internet kullanıcılarının bile verilerini topladıklarını kabul etti.
Senatörlerin ardından ABD Kongresi’ndeki ifadesinin ikinci gününde meclis temsilcilerinin karşısına çıkan Zuckerberg, 87 milyon kullanıcıya ait verilerin Cambridge Analytica tarafından kullanılması hakkında temsilcilerin sorularını yanıtladı.
New Mexico şehrinden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ben Luján, Facebook’un az bilinen veri toplama pratiklerini kongrenin dikkatine getirdi. Luján’ın Facebook’un her bir kullanıcı için kaç veri noktasından veri topladığını sorması üzerine, Zuckerberg bu sayıyı bilmediğini söyledi. Luján ise daha önce ortaya çıkan haberlere dayanarak bunun 29.000’e kadar ulaşabileceğini belirtti.
Luján daha sonra Facebook’un kullanıcısı olmayan kişilerden kaç noktada veri topladığını sordu ancak Zuckerberg bu soruyu da yanıtlayamadı. Luján daha sonra direkt bir yaklaşımla, Facebook’un sosyal ağa hiç üye olmamış internet kullanıcılarına dair detaylı profillere sahip olup olmadığını sorduğunda, Zuckerberg bunu doğruladı ve güvenlik nedeniyle bunu yaptıklarını açıkladı.
“Güvenlik sebepleriyle Facebook’a üye olmamış kişilerden veri topluyoruz.” diyen Zuckerberg, “İnsanların halka açık Facebook bilgilerini almalarını önlemek için kimlerin servislerimize sürekli erişim sağlamaya çalıştığını bilmemiz gerekiyor.” şeklinde devam etti.
Zuckerberg, ayrıca kullanıcıların verilerinin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmamasını tercih edebileceklerini; Facebook’un bunu bir seçenek olarak sunduğunu belirtti.
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