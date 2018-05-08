İnternet devleri, günümüzde aykırı ve aşırı içerikleri yapay zeka algoritmaları ve insan moderatörler aracılığıyla saptayarak siliyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan Electronic Frontier Foundation (EFF) ve yanına aldığı dijital hak savunucusu grupların koalisyonu, Facebook, Twitter ve Google gibi internet devlerinden bir içeriğin silinmesine sebep olan karar verme sürecini açıklamalarını talep etti.

Koalisyon tarafından yayınlanan açık mektup, ‘içerik silme, hesap kapatma ve özgür ifade hakkını etkileyen diğer uygulamalar’ hakkında teknoloji devlerinden süreçlerin detaylarını açıklamalarını istiyor.

FACEBOOK, KULLANICILARI ENDİŞELENDİREN SORULARI YANITLADI

Sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketlerinin yukarıda bahsi geçen uygulamaları her çeyrek sonuçlarında anlaşılabilir ve makinelerin okuyabileceği netlikte açıklamaları gerektiğini savunuyor.

Mektuba imza atan hak savunucusu gruplar, daha önce Santa Clara Principles (Santa Clara Prensipleri) adı altında bir manifesto yayınlayarak, dijital devleri moderatörlerin tartışmalı içerikleri nasıl elde aldıkları konusunda kamuoyunu aydınlatmaya davet etmişti.

EFF’den Nate Cardozo, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: “Amacımız, içerik yönetimiyle ilgili uygulamaların adil, şeffaf, orantılı ve kullanıcı haklarını saygılı olarak sürdürüldüğünden emin olmak.”

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