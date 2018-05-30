Temmuz 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen yanak dolgusu yaptığı haberleriyle gündeme geldi. Evcen bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaşıp "Makyaj yok, filtre yok, doktor yok" notunu düştü.





Evcen'in eşi Burak Özçivit, bu paylaşıma böyle destek verdi.