Ubisoft tarafından geçtiğimiz sene mayıs ayında duyurulan ve o tarihten bu yana büyük ilgiyle beklenen Far Cry 5, bugün itibarıyla satışa sunuldu. Bazı oyuncular, yeni yapımı yalnızca 6 dakikada bitirmeyi başardı! Bunun sebebi ise oyunun kısa sürmesi ya da bir hata değil.

Yapımcı Ubisoft, tıpkı Far Cry 4'te olduğu gibi Far Cry 5'te de bir gizli son kurgulamış. Oyunun en başındaki tutuklama sahnesinde, hiçbir şey yapmadan beklerseniz, şerif sizin kararsız olduğunuzu düşünüp sizi olay yerinden çıkarıyor ve Far Cry 5 bitiyor. Oyunun 6 dakikada tamamlanmasını aşağıdaki player'dan izleyebilirsiniz.