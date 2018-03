Elde ettiği 126 milyon dolarlık gelir ile rakibi Playerunknown's Battlegrounds'ı (PUBG) geçerek, şubat ayında dünyanın en çok kazandıran oyunu olan Fortnite'in bu başarısı, oyun devlerini harekete geçirdi.

Analistlere göre Destiny ve Call of Duty'nin yapımcısı Activision'ın yanı sıra FIFA, Need for Speed, Battlefield ve son zamanlarda Star Wars Battlefront gibi serilere imza atan Electronic Arts (EA) gibi dev oyun firmaları, Fortnite tarzında oyunlar ve oyun modları geliştirmek için kolları sıvadı.

Popüler kültür fenomenlerinden biri haline gelen, Google arama hacmi Minecraft'ı bile aşan Fortnite, Battle Royale moduyla büyük ilgi görüyor. Bu tamamen ücretsiz modda, kullanıcılar 100 çevrimiçi oyuncunun arasında hayatta kalmaya çalışıyor.

Analistlerin iddiasına göre oyun devleri bir yıl içinde Fortnite benzeri modları ve oyunları satışa sunacak...