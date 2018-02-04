Farah Zeynep Abdullah, “Aşık olunca nasıl bir kadın oluyorsunuz?” sorusunu, “Çok tatlı oluyorum. Çok neşeli ve enerjik, her şeyi yapabilecek gibi hissediyorum. Gerçekten doping almış gibi...” şeklinde yanıtladı.

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