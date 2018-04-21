HT Magazin'de yer alan habere göre, Sabancı şarkının hazırlık aşamasını, “Mingue’u Instagram üzerinden gönderdiği mesajla fark ettim. Henüz hiç yüz yüze gelmedik. Tüm süreci online yazışmalarla tamamladık. Benim için sıra dışı bir deneyim oldu. Bu şarkıyı 2018’de sıklıkla duyacağınızı düşünüyorum” sözleriyle anlattı.

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