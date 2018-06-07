Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, yan masadaki meraklı bakışlara aldırmadılar. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına da varmadılar. 12 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Ayşegül Aksoy ile olan evliliğinde zaman zaman sorunlar yaşayan Fatih Aksoy ile Cansu Dere’nin yakınlığı dikkat çekti.

Fatih Aksoy 12 yıldır Ayşegül Aksoy ile evli. Fatih Aksoy 12 yıldır Ayşegül Aksoy ile evli.

FATİH AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Fatih Aksoy “Çapkınlık yapmak isteseydim, herkesin gittiği, orta yerdeki bir mekanı mı tercih ederdim! Cansu ile daha önce ‘Anne’ dizisinde çalıştık. Kendisi çok sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncu. Yeni sezon için bir dizi ve sinema filmi teklifi götürdüm” dedi.

Cansu Dere’nin adı ‘Şahsiyet’ dizisindeki rol arkadaşı Metin Akdülger ile aşk dedikodusuna karışmıştı.