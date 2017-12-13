Galatasaray eski 2. başkanı ve kongre üyesi Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulunda açıklamalar yaptı.



İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları:

"Bu belki de son konuşmam. Sayın başkanın imzası yoktu ama beni atılmam için disipline vermişler. Başkanın, beni hedef göstermek amacını çok net belli ettiği bir sunum yapıldı. Galatasaray dendiği zaman bende şafak atıyor. Bazıları reyting falan dediler ama ben reyting peşinde olsaydım Galatasaraylı olmazdım. Eğer söylediklerimde haddimi aştıysam Galatasaray'dan özür diliyorum. Siz Galatasaray'ı yönetecek güçte değilsiniz. Başkanlık makamından da ayrıca özür diliyorum. Ancak bu özürleri diliyor olmam, benim başkanlık makamında olanı eleştirme hakkımı elimden almaz. Ben, her başkan için neler yazdım. Özhan ağabey için, Faruk Süren için neler yazdım. Telefonu açarlardı 'Ne oldu?' derlerdi. 'Gelin konuşalım' derdim, konuşurduk.

Başkan diyor ki, 'Bize destek olmuyorlar'. Arkadan verdiğim birçok desteği bugüne kadar söylemedim. Bana göre bunlar söylenmez ve bunları söylemek de ayıptır. Son olayı söyleyeyim, Galatasaray dini bir Amerikan terör örgütü üyelerini barındırmakla ilgili suçlanırken beni 'Ne yapacağız?' diye arayan kimdi başkanım? Ya da bu konuda sizleri savunan var mıydı başkanım? Ben Galatasaray'ın kötü yönetildiğini söylüyorum. Başkan otel yapacağını söyledi ama sonra turizm kötü gidiyor diye bu inşaatı yapmayacağını söyledi. Otel yapılma fikrinin hatalı olduğunu söylemiştik ama bizleri dinlemedi. Daha sonra ise buraya otelin yapılacağını, gerekirse bu oteli kendi kiralayacağını söylemişti. Neden bu oteli yapmıyorlar ve sayın başkan bu oteli kiralamıyor?

"KALBİMDEN GALATASARAY'I NASIL ATACAKSINIZ?"

Siz beni atabilirsiniz ama kalbimden Galatasaray'ı nasıl atacaksınız? Siz yokken ben vardım, siz olmadığınız zaman ben yine Galatasaraylı olacağım. Beni attığınızda da Galatasaray'ın hakları için bas bas bağıracağım, atmadığınızda da bağıracağım. Beni attığınız zaman hakkımı sonuna kadar arayacağım. Benden biri kızımı kaçırsa nasıl onun için savaşırsam, Galatasaray için de savaşacağım. Galatasaray'ın gerçekten değerli olan kesimi, hepinizden bir kez daha özür diliyorum. Başkanlık makamını küçük düşürücü bir şey yaptıysam Allah beni kahretsin. Galatasaray'dan beni atabilirsiniz ama Galatasaray kalbimden gitmeyecek."

DURSUN ÖZBEK: "ALTAYLI'YA HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Fatih Altaylı'dan sonra yeniden kürsüye çıkan başkan Dursun Özbek "Hiçbir zaman bir Galatasaray üyesini, Galatasaray'a hizmet etmiş bir kişiye bu şekilde davranmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fatih kardeşimiz çok değerli bir gazeteci. Müsade etsin de ben de 43 senedir ticaret içerisindeyim, alıyorum, satıyorum. Beni eleştiren kimseyle sıkıntım yok. Sizlere izlettim, bu söylenenler eleştiri mi? Sevgili Fatih, sen Galatasaray aşığısın biliyorum, sen Galatasaray Başkanı'nı yerden yere vurursan ne yapacağız? Hep Galatasaray başkanları senin dediğin gibi mi anılacak? Fatih Altaylı'nın özür dilemesi efendililiğini gösteriyor, bu onun Galatasaraylı kişiliğini de gösteriyor. Kimsenin Galatasaraylı birini atma hakkı yoktur, biz kimiz ki yönetim olarak birilerini atacağız. Öyle bir yetkimiz ve düşüncemiz de yok. Her kim ki Genel Kurul'a hakaret ederse, karşısında beni bulur. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi ve keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık. Ben, Fatih'in ağabeyiyim, beni gördüğü zaman 'Ağabey, ağabey' der. Ben Fatih Altaylı'ya hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.

Fatih Altaylı

Galatasaray Divan Kurulu

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