Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinin arkasında bulunan bir taraftarla gerginlik yaşadı. Terim, taraftarın kendisine yönelik sözleri üzerine sinirlenirken yardımcısı Hasan Şaş da duruma tepki gösterdi. Daha sonra güvenlik güçleri bu gerginliğe müdahale ederken taraftarı da dışarı çıkarttı.

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