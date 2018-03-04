Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Akhisarspor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor...

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FENERBAHÇE - AKHİSARSPOR

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Dirar, Valbuena, Fernandao, Giuliano

YEDEKLER: Erten, Oytun, Neto, Şener, Mehmet Ekici, Samed, Oğuz Kağan, Serahat, Aatif, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznyov

YEDEKLER: Fatih, Dany, Kadir, Aykut, Barbosa, Soner, Onur, Bilal, Bia, Paulo Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk (Cezalı)

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

AYKUT KOCAMAN Ligde artık kolay maç olmadığını anladığınızı düşünüyorum. Ama yine de konsantrasyonunuzu üst seviyede tutmanız için Akhisar’ın bize karşı nasıl bir motivasyonla oynayacağını görmeniz gerekiyor. Son 6 maçın yarısında Fenerbahçe sorun çıkarmış bir takımla oynayacağız. Eğer en az onlar kadar istemezsek maç içinde problem yaşarız.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de üç futbolcu, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak. Ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza verilen Jose Fernandao, cezasını Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş müsabakasında çekti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında formasını terletebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray'a karşı oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tribüne gönderilen ve PFDK tarafından 1 maç men cezası verilen Okan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başındaki yerini alamayacak.

İÇ SAHADA 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA GOL ORTALAMASI 2,63

Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon iç sahadaki golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Sahasında bu sezon yaptığı 11 lig maçında 29 gol kaydeden Fenerbahçe, müsabaka başına 2,63 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Kadıköy'de bu sezon çıktığı lig maçlarının tamamında 2 ve üstü gol atma başarısı gösteren Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon kalesinde gördüğü 27 golün 16'sını iç sahada yedi.

Fenerbahçe, ayrıca bu sezonki 23 lig maçının 21'inde gol sevinci yaşadı. Son 14 lig maçında rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertli takım, bu sezon sadece sezonun ilk yarısındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray karşılaşmalarında gol bulamadı.

FERNANDAO'DAN AKHİSARSPOR'A 5 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 5 gol attı. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor'a transfer olan Fernandao, Akhisar temsilcisinin filelerini yeşil-beyazlı formayla 3 karşılaşmada 2 kez havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, 2015-2016 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı 2 lig müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ TAKIM 12. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.