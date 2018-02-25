Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Mücadelenin 32. dakikasında sağ kasığından sakatlanan İsmail Köybaşı oyuna devam edemedi. İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

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