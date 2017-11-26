Fenerbahçe, Sevilla'da mutsuz olan Kjaer için girişimlere başladı

Fenerbahçe'de Simon Kjaer ismi konuşulmaya başlandı...

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya sattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, İspanya'da bir türlü göze giremedi ve 11'in değişilmezi olamadı. Fotomaç'ın haberine göre sürekli oynamayan ve bu sebepten dolayı mutsuz olan Simon Kjaer için Fenerbahçe devreye girdi ve eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son olarak Celta Vigo maçında 16 dakika oynayan Kjaer, ligde bu sezon sadece 6 kez ilk 11'de forma şansı buldu.

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