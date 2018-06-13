Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı konuk ediyor. Final serisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dört maç kazanan takımın şampiyon olacağı seride 3-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galip gelirse şampiyon olacak ve üst üste üçüncü, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluğunu elde etmiş olacak. TOFAŞ ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak fırsat yakalamak isteyecek. Peki, Fenerbahçe - TOFAŞ maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB TOFAŞ basketbol maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşma hakkında her şey...

FENERBAHÇE - TOFAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TARİH: 13 Haziran 2018 Çarşamba

SAAT: 21.00

YAYIN: BeIN Sports 3

YER: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu

FİNAL SERİSİNDE GERİDE KALAN MAÇLAR

Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş’ta Marko Guduric ve Jason Thompson altı yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya giremeyen oyuncular oldu. Tofaş’ta ise Tony Crocker ikinci çeyrekte (bir teknik faul ve bir sportmenlik dışı faul nedeniyle) oyun dışında kaldı. Üçüncü çeyrekte de Raymar Morgan, maçın hakem üçlüsü tarafından diskalifiye edildi. Fenerbahçede 12 oyuncu da süre alırken, altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Fenerbahçe'de Brad Wanamaker 17, James Nunnally 14 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri rakibine ribaundlarda 33-26, asistlerde ise 24-16 üstünlük sağladı. Fenerbahçe'de en çok süre alan isim 26 dakikayla Ahmet Düverioğlu’ydu ve Ahmet mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaund ile bitirdi.

Final serisinde ikinci karşılaşmanın kazananı da Fenerbahçe Doğuş oldu ve durum 2-0’a geldi. Karşılaşmaya kötü giren ve 2-10 geriye düşen Fenerbahçe, daha sonra üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu. Fenerbahçe'de Brad Wanamaker 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçın en değerli isimlerinden biri oldu. James Nunnally 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Tofaş cephesinde Sammy Mejia, Tony Crocker ve Raymar Morgan 16’şar sayı üretti. Bursa ekibi, takımda karşı ribaundlarda 28-24 üstünlük sağladı. Fenerbahçe, rakibini 19 top kaybına zorladı.

Final serisindeki üçüncü maç büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe'de Jan Vesely ve James Nunnally sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan isimlerdi. Raymar Morgan ve Barış Ermiş’e sakatlıkları nedeniyle süre veremeyen Tofaş, ilk yarıyı yüksek dış atış yüzdesiyle 52-49 önde geçti. İkinci yarıda daha iyi savunma yapan Fenerbahçe Doğuş, son on dakika bir ara farkı sekiz sayıya kadar çıkarsa da Sammy Mejia’nın üçlüğü Tofaş’a 91-88’lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla seride durum 2-1’e geldi. Sarı lacivertlilerde Brad Wanamaker 20 sayı ve 6 asist; Ali Muhammed ise 16 sayı, 5 asist ve 3 ribaund üretti. Tofaş cephesinde ise Sammy Mejia 23, Kennyj Kadji 21, Tony Crocker 20 sayı buldu. Pierria Henry ise 12 sayı, 8 asist ve 7 ribaund üretti.

Seride üçüncü maçı kaybeden Fenerbahçe Doğuş, yine Bursa’da oynanan dördüncü maçta çok daha kararlı bir performans ortaya koydu. İlk çeyrekte üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, hücumda topu çok iyi paylaştı ve yüksek yüzdeyle dış atışlar kullanarak avantajını maç sonuna dek korudu. Karşılaşma boyunca 25 asist yapan ve buna karşılık olarak top kayıplarını 10 ile sınırlayan Fenerbahçe, üç sayı çizgisinin gerisinden de 15/24 (%62,5) ile hücum etti. Fenerbahçe, rakibine ribaundlarda da 27-17 üstünlük sağladı. Sarı lacivertlilerde yabancı sınırlaması nedeniyle dışarıda kalan isimler Marko Guduric ve Jason Thompson oldu. Mücadelede Luigi Datome , 10/11 saha içi isabetiyle 25 sayı üretti. Brad Wanamaker ve Ali Muhammed 15, James Nunnally ise 14 sayı buldu. Tofaş cephesinde Raymar Morgan kadroda olmasına rağmen forma giyemedi. Üçüncü maçı kaçıran Barış Ermiş ise bu kez parkedeydi. TOFAŞ'da Pierria Henry 21 sayı ve 10 asist ile double-double yaptı. Kenny Kadji 18, Josh Owens ise 14 sayı buldu.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı ve Fenerbahçe Doğuş’un 3-1 önde olduğu serinin programı şu şekilde:

5. Maç: 13 Haziran Çarşamba 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 6. Maç: 15 Haziran Cuma 21:00 – Tofaş - Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu

(Gerekmesi durumunda) 7. Maç: 17 Haziran Pazar 19:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 83 lig maçında 50 galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmada gülen taraf 71-88’lik skorla Fenerbahçe olmuştu. Bu mücadelede Luigi Datome 24, Marko Guduric ve Jan Vesely 13’er, Melih Mahmutoğlu ve Brad Wanamaker ise 12’şer sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Kenny Kadji 20, Sammy Mejia ise 12 sayı buldu.

İkinci yarıda iki takım kozlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda paylaştı. Fenerbahçe Doğuş, bu mücadeleyi de 98-78 ile kazandı. Fenerbahçe Doğuş’ta Ahmet Düverioğlu 19 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaştı. Luigi Datome 12, Melih Mahmutoğlu 11, Kostas Sloukas ise 10 sayı üretti. Tofaş cephesinde ise Raymar Morgan 18, Kenny Kadji 16, Sammy Mejia ise 15 sayı buldu.