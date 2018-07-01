Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta 3 galibiyet alarak son 16'ya yükselen ve son Avrupa Şampiyonu Portekiz'le karşı karşıya gelen Uruguay, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Kariyerini Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sürdüren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı ilk kutlayanlardan biri de yıllardır Fenerbahçe'de top koşturan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel oldu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Volkan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Muslera'yı tebrik etti. Tecrübeli kaleci "Tebrikler kardeşim" anlamına gelen "Congratulations Bro" ifadelerini kullandı.

CEVAP VERDİ

Fernando Muslera da Volkan'ın paylaşımı sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Teşekkürler abi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu turnuvadaki performansıyla göz dolduruyor. A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Uruguay'da 32 yaşındaki eldiven, turnuvadaki ilk golünü, Portekiz karşısında yemişti.