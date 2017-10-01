Ferudun Tankut: Anthony Popovic ile anlaştık

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Avustralya'nın Western Sydney Wanderers takımını çalıştıran Tony Popovic ile görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Tankut yaptığı açıklamada, teknik direktörlük konusunda görüşme yaptıkları Popovic'in başarıya susamış bir hoca olduğunu belirtti.

Kendisini bir süredir takip ettiklerini anlatan Tankut, şöyle konuştu:

"Popovic ile anlaştık, salı günü Karabük'e gelmesini bekliyoruz. Kendisi de ülkesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'de çalışacağını ve takımından ayrılacağını bildirmiş. Yöneticileriyle görüşmüş ve ayrılık için onay almış. Henüz resmi imza olmadan kesin bir şey diyemiyoruz ama sorun görünmüyor. Karabük'e gelir gelmez imzalar atılacaktır. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde Kayserispor maçında takımın başında Popovic olacaktır."

GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLİ...

Dün deplesmanda 3-2 yenildikleri Galatasaray maçına da değinen Tankut, karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu kaydetti.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini vurgulayan Tankut, "En azından bir puan hakkımızdı. Galip gelecek pozisyonları da yakaladık. Verilmeyen penaltılarımız var. Beraberliği yakalamıştık ki uzatma dakikalarında karambolden gelen bir golle puansız ayrıldık. Tek tesellimiz maçtaki mücadele azmi. Bu azimle iyi günler bizi bekliyor. Ben maçtan sonra soyunma odasına inerek hem alt yapı sorumlumuz Levent Açıkgöz'ü hem de futbolcularımızı tebrik ettim." ifadesini kullandı.

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