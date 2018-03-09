FIFA, Trabzonspor'a verilen bir dönemlik transfer yasağı cezasını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, Slovak ekibi AS Trencin'e ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, bordo-mavili ekibe 1 dönem transfer yasağı cezası verildiği duyuruldu.





FIFA'nın yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağı açıklandı.



Trabzonspor'un 29 Ocak tarihinde Matus Bero transferi nedeniyle Trencin'e olan borcunu 1 ay içinde ödemesi yönünde uyarı yapıldığı, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.



30 günlük dönemde ödemenin gerçekleişmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi.



