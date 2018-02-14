1- BAKANLIK FİKİRTEPE’YE ÖZEL OFİS AÇACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, tamamlanamayan projeler için bakanlık devreye girerek, daha önce bölgedeki 3 sorunlu adada başlayan uygulamayı genişletip, Kiptaş ve İller Bankası aracılığıyla sıkıntılı projeleri bitirecek. Böylece projelerin dava süreciyle gecikmesinin engellenmesi hedefleniyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm faaliyetleriyle ilgili vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla irtibat ofisi açacaklarını açıkladı.

2- ‘KAMU GÜVEN UNSURU OLMALI’

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Fikirtepe’de hızlı bir çözüme ulaşılması için, bakanlığın bütün proje alanını tarayarak, tıkanan noktalara müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşla müteahhitlerin karşı karşıya kalmaması gerektiğini aktaran Yetgin, “Kamu bir güven unsuru olarak devreye girebilir. Öte yandan bakanlık, devreye girip yarım kalan projeleri tamamlayabilir” diye konuştu.

‘ÖZEL KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR’

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı projelere özel bir kanunun çıkarılması gerektiğini söyledi. Kiraz, “İnşaat yüzde 90 seviyesine gelmeden firma batarsa tapu iptal oluyor. Fakat bu iptal edilmemeli. Vatandaşlar, inşaatın ilerleme seviyesine bağlı oranlarda tapuda hak sahibi olmalı. Öte yandan bina tamamlama sigortası 30 konuttan fazla projeler için değil tüm projelere zorunlu hale getirilmeli” dedi.

3- ‘HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI’

Anadolu Yakası İnşaatçılar Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Fikirtepe’de çözümün hukuki yollara başvurulmadan sağlanması gerektiğini söyledi. Hukuki sürecin uzun sürdüğünü belirten Tavukçuoğlu, “Herkes taşın altına elini koymalı. Paydaşlar, hisseleri oranında aldıkları konut sayısını düşürebilir. Kamu da projelerden konut satın alıp daha sonra ihaleyle satabilir. Projeden konut alanlar ise bir miktar daha fazla ücret ödeyerek projenin bitirilmesine katkıda bulunabilir. Müteahhitler de bankalardan kredi bulmalı” dedi.

61 ADANIN 36’SINDA YÜZDE 100 ANLAŞMA

Çevre Bakanlığı, dün Fikirtepe’deki 61 proje adasının 36’sında malikler ve firmalar arasında yüzde 100 oranında anlaşma sağlandığını, bu adalardan 25’inde yapı ruhsatı düzenlenerek uygulamaya başlandığını açıkladı. Açıklamada, 17 yapı adasında imza aşamasında üçte iki çoğunluğun sağlandığı ifade edildi.

İMZALAR TAMAMLANMADI YA DA BİRDEN ÇOK ŞİRKET VAR

İMZALAR YÜZDE 90’I GEÇTİ. ANCAK YIKIM BAŞLAMADI.

İMZALAR TOPLANDI. İNŞAAT İÇİN YIKIM GERÇEKLEŞTİ.

ÇEVRE BAKANI ÖZHASEKİ, FİKİRTEPE’DEKİ DÖNÜŞÜM KRİZİNİ DEĞERLENDİRDİ: YAPMAYACAĞIMIZ İŞ ASLINDA AMA MÜTEAHHİTLİĞE BAŞLIYORUZ

Özhaseki, “Bakanlık olarak gittik şimdi müteahhitliğe başlıyoruz. Yapmayacağımız iş aslında ama ne yapalım, vatandaşın mağduriyetini engellemeye çalışıyoruz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Kentsel Tasarım Semineri’nde, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm krizine değinerek, bazı noktalarda uygulamada sıkıntıların yaşanabildiğini ve bütün bunlara mani olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul’da 60 metrekarelik yere müteahhidin 2 milyon lira verdiğini ama vatandaşın çıkmak istemediğine de şahit olduklarını anlatan Özhaseki, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm süreci için şöyle konuştu: “Emin olun bizim bu konuyla ilgili ne kadar düşünen arkadaşımız, akademisyenimiz varsa gitseler, inceleseler onlarca güzel örnek, ciltler dolusu kitap çıkar. Şimdi bir sürü insan batmış, evinden ayrılmış ve dışarıda insanlar artık kira yardımı da alamamaya başlamışlar. Bakanlık olarak gittik şimdi müteahhitliğe başlıyoruz. Yani yapmayacağımız bir iş aslında ama ne yapalım, çözüm ortağı olarak girip vatandaşın mağduriyetini engellemeye çalışıyoruz. Ortaya çıkmış olan yoğunluk, manzara, ilişki biçimi hoşumuza gidiyor mu, gitmiyor ama bir sıkıntı var, çamur deryası haline gelmiş. Kurutmaya, temizlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey bu.”

‘ALAN BAZLI DÖNÜŞÜME GEÇİYORUZ’

Özhaseki, yoğunluk artışıyla ilgili belediye uygulamalarında da sıkıntıların bulunduğunu dile getirerek, “Bir başka yanlışlık, kıymetli mahallelerde bina bazlı dönüşümler başlıyor. Peki bina bazlı dönüşümleri bir iki kat daha yapınca müteahhit kurtarıyor, veriyor da nüfusu da artırıyor ve orada yaşanmaz bir şehir ortaya çıkıyor. Halbuki dönüşüm gerektiren mahallelere de kimse gidip, dönüp bakmıyor. Kimseyi mahallesinden, hatırasından koparmayacaksınız. Bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme geçmek lazım. Bütün bunları tek tek yazıyoruz, artık kanuna da derç ediyoruz. Herkes de buna uymak zorunda kalacak” dedi.

Özhaseki, “Sıfır Atık Projesi” için “TBMM’de uygulayacağız. Bu sene içerisinde bin 500 kadar okulumuzda Ankara’da projeyi uygulayacağız” dedi.

KONUT KREDİSİ FAİZİ 20 AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Bankaların tüketicilere sunduğu en düşük oranlı konut kredisi faizi aylık yüzde 1.15 ile son 20 ayın en yüksek rakamına ulaştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda banka 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, söz konusu oranlar aylık yüzde 0.92’ye kadar gerilemişti. Ancak sadece bir ay bu rakamda kalan oranlar sonrasında tekrar yükselmeye başladı.

En son 2016 Haziran’da yüzde 1.15 olan konut kredisi faiz oranları aradan geçen 20 ay sonrasında tekrardan bu rakama ulaştı. Mart 2017’de yüzde 0.92’ye kadar düşen faiz oranları bu aydan itibaren son bir yılda sürekli yükseldi. Öte yandan 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ferdi konut kredi stoku yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku ise 2.1 trilyon liraya yükseldi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 22 BİN ABONELİK SONA ERDİ

CK Boğaziçi Elektrik Gayrimenkul’ün Enerji Raporu’na göre İstanbul Avrupa yakasında geçtiğimiz yıl 610 bin taşınma gerçekleşti. Günde ortalama bin 672 taşınma gerçekleşirken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. CK Boğaziçi Elektirk Genel Müdürü Halit Bakal, 22 bin 300 abonenin kentsel dönüşüm kapsamında tahliye başvurusunda bulunduğunu söyledi. İstanbul’da 155 ülkeden yabancı vatandaşın aboneliği bulunduğunu aktaran Bakal, 2017’de 46 bin 333 yabancı ülke vatandaşının kayıt yaptırdığını belirtti. Nüfusa kayıtlı illere göre de İstanbul’da İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar bulunuyor. Sivaslı abone sayısı 6 ayda 10 bin 488 kişi artarak 177 bine ulaştı.