Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yine iddialı konuma geçen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman üst üste 3. kez mutlu sona ulaşacaklarına yürekten inanıyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Trabzonspor maçı öncesi yaptığı gibi dün de tesislere giderek yağmur altında geçen idmanı izleyen Fikret Orman, daha sonra Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Orman’ın, “Biz size en kötü günde bile güvenip bu sezon da şampiyon olacağımızın inancını göstermiştik. Her takım böyle zorlu fikstürden çıkamaz. Şimdi her şey yine elimize geçti. Gençlerbirliği ve Başakşehir maçları büyük önem taşıyor. Size inanıyorum. Rakiplerin maçları da zor. Ben önce Gençlerbirliği, sonra da Başakşehir’i yenip lider olacağımıza inanıyorum” dediği öğrenildi.