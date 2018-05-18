Finn Harps - Cobh Ramblers maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Finn Harps, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Cobh Ramblers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Finn Harps 21 puanla 4. sırada, Cobh Ramblers 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Finn Harps son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Cobh Ramblers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Cobh Ramblers sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Finn Harps önceki hafta Univ College Dublin mücadelesinde 3-0 kazandı.

Cobh Ramblers ise Cabinteely karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Finn Harps, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Cobh Ramblers, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cobh Ramblers 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.