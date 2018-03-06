Gazete Habertürk'ün haberine göre; İtalya, kamp yapılan otelde ölü bulunan Fiorentina’nın 31 yaşındaki kaptanı Davide Astori’nin yasını tutuyor.

Fiorentina Kulübü, kaptanın sözleşmesini süresiz olarak uzatırken tüm kontrat bedelinin eşi ve kızına ödeneceği belirtildi.

Öte yandan ilk etapta ani kalp durması olarak tespit edilen Astori’nin şüpheli ölümüyle ilgili her ihtimale karşılık cinayet soruşturması da açıldı.