Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Lincoln kentinde düzenlenen ligin ilk haftasında İtalya ile karşılaşan milliler, rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Takımı, ikinci maçında yarın TSİ 03.30'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

SALON: Bob Devaney Sports Center

TÜRKİYE: Cansu, Meryem, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Simge (L) (Gizem, Saliha)

İTALYA: Ortolani, Olivotto, Pietrini, Guerra, Lubian, Malinov, Parrocchiale (L) (Mingardi, Sylla, Cambi)

SETLER: 25-21, 25-21, 25-20