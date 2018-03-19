HT Magazin'de yer alan habere göre, kıyafet tercihini göğüs ve derin bacak dekolteli siyah bir elbiseden yana yapan ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce sohbet ettiği basın mensuplarına “Size Angelina Jolie pozu vereyim” diye takıldı.



‘ARAS, KARDEŞ İSTEMİYOR’



6 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser için özel bir repertuvar ve çılgın sürprizler hazırladığını belirten Arar, özel hayatıyla ilgili açıklamalar da yaptı.



Yoğun iş temposundan dolayı oğlu Aras’a zaman ayıramadığından dert yanan ünlü şarkıcı, “Aras, kardeş istemiyor. O istemediği için biz de düşünmüyoruz” dedi.

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